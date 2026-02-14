 
Общество

Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность на «Лыжне России» в Великих Луках

В Великих Луках успешно прошло массовое спортивное мероприятие — всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня России». В обеспечении общественной безопасности и охране правопорядка приняли участие сотрудники управления Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

К выполнению задач были привлечены бойцы ОМОН «Кром» и сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Великолукский». Благодаря слаженной работе сотрудников и полиции нарушений общественного порядка не допущено.

Напомним, Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» прошла в Великих Луках сегодня.

