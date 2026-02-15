Память воинов-интернационалистов почтят сегодня в Пскове

15 февраля в России - День памяти воинов-интернационалистов. Сегодня в 12.00 на мемориальном комплексе в сквере Дома офицеров планируется ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов, приуроченный к 37-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана. А сразу после, в 12.30, в Доме офицеров начнется концерт-реквием «По дорогам необъявленной войны».

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, официально отмечается 15 февраля, начиная с 2011 года.

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана, что ознаменовало для Советского Союза окончание афганской войны. Памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии и всех советских военнослужащих, кто в условиях сложной обстановки в Афганистане стойко и мужественно противостояли силам международного терроризма и наркобизнеса, а также в память о более 15 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с этой войны.

Многие историки и аналитики называют войну в Афганистане самым жестоким и кровопролитным полем боя, развёрнутым после Великой Отечественной войны. В декабре 1979 года Политбюро ЦК КПСС официально приняло решение о вводе советских войск в Афганистан, где с 1979 по 1989 год в боевых действиях приняли участие более 650 тысяч военнослужащих ограниченного контингента советских войск и 200 тысяч вольнонаемных граждан СССР практически всех национальностей. Но, как известно, в Советском Союзе долгие годы правда об афганской войне скрывалась, солдат и офицеров называли нейтральным словом «интернационалисты», умалчивая истинную роль участников военной кампании.

Следует подчеркнуть, что 15 февраля вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и других российских военнослужащих, принимавших участие в более чем 30 войнах и вооруженных конфликтах за пределами страны.

Таким образом, эта дата введена в знак памяти о россиянах, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами страны после Второй мировой войны, выполняя взятые СССР и РФ международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам.

Основными военными конфликтами, в которых принимали участие советские и российские военные, были войны в Корее, Вьетнаме, Египте, Мозамбике, Анголе, Кубе и других странах. События новейшей истории свидетельствуют о том, что российские военнослужащие направлялись в «горячие точки» республик бывшего СССР, в Югославию, Абхазию, Южную Осетию и Сирию. Со времени Второй мировой войны, по данным Минобороны РФ, более полутора миллионов россиян приняли участие в боевых действиях за рубежом, из них более 25 тысяч человек отдали свои жизни во время исполнения служебного долга. Кроме того, Россия и сегодня продолжает нести особую ответственность за сохранение безопасности на пространстве СНГ, пишет Calend.ru.

В честь памятной даты традиционно во многих российских городах проходят торжественные и памятные мероприятия, митинги и акции, с участием ветеранов боевых действий, представителей власти, общественности и учреждений военно-патриотического воспитания молодежи.