До -23 градусов и переменную облачность прогнозируют в Псковской области 15 февраля

Переменная облачность ожидается в Псковской области 15 февраля, сообщили в региональном гидрометцентре.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время составит от -18 до -23 градусов, а днем столбик термометра покажет от -8 до -13 градусов.

Атмосферное давление низкое.

Напомним, на Северо-Запад России циклоны Ульрике и Тамара принесут снегопады и метели 13-14 февраля.

Параллельно с этим, прямо сейчас в тылу циклонов «Ульрике» и «Тамара» начинается распространять свое влияние морозный гребень антициклона «Эммерам», который принесет в Псковскую область понижение температуры от -28 до -34 градусов.