Масленица в 2026 году совпадет с длинными выходными

Масленица, которая в 2026 году пройдет с 16 по 22 февраля, совпадет с длинными выходными, отметила доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина.

«Масленичная неделя пройдет с 16 по 22 февраля – с понедельника по воскресенье. В этом году она совпадает с длинными выходными», - сказала Долотина.

Эксперт добавила, что дополнительный выходной образуется за счет празднования Дня защитника Отечества 23 февраля, который в 2026 году выпадает на понедельник, пишет РИА Новости.