Общество

Псковский ОМОН показал фотографии с полевого выхода

Полевой выход завершился у сотрудников ОМОН в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Учения проходили в течение недели. Бойцы отрабатывали профессиональные навыки и отработали действия в различных условиях оперативной обстановки.

Росгвардейцы выполнили нормативы по огневой подготовке, поучаствовали в учебной специальной операции по блокированию и нейтрализации условного противника, отработали порядок проведения разведывательно-поисковых мероприятий, способы скрытного передвижения групп в боевом порядке, приемы оказания доврачебной помощи и эвакуации раненых.