Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Дмитрием Быстровым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – глава Островского района Дмитрий Быстров.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о том, как в муниципалитете начался отопительный сезон, насколько коммунальные службы района готовы к зиме, каковы итоги проведенных в этом году работ по благоустройству территорий. Особое внимание в ходе разговора будет уделено «проблемной зоне» Островского района — военному городку Остров-3.

Дмитрий Быстров также расскажет о работе ТОСов, о реализации программы газификации и ситуации по коронавирусу на территории района.

Радиослушатели могут задать свой вопрос Дмитрию Быстрову по телефону 56-73-72.