Общество

Детскую площадку и прогулочную зону обустроят в Варламовском сквере в Пскове

Детскую площадку и прогулочную зону обустроят в Варламовском сквере в Пскове. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин во время прямого эфира в Instagram.

«Варламовский сквер станет красивым местом с освещением, детской площадкой и прогулочной зоной. В этой части города не так много прогулочных зон. Хотелось бы больше», - отметил Борис Елкин.

Исполняющий полномочия сити-менеджера Пскова добавил, что прогулочные зоны также планируется сделать на углу улиц Шоссейной и Леона Поземского.