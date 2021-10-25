Общество

Летчики армейской авиации выполнили учебные полеты в Псковской области. ВИДЕО

Летчики бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО выполнили учебно-тренировочные полеты в Псковской области в рамках контрольной проверки за летний период обучения 2021 учебного года. Об этом сообщает Минобороны России.

Видео: Минобороны России

Пилоты вертолетов Ми-26, Ми-28Н, Ми-35, Ка-52 выполнили нормативы упражнений курса боевой подготовки армейской авиации, в частности, развороты на висение влево и вправо на 90, 180 и 360 градусов, перемещения на висение по квадрату с левым и правым кругами, приземление, контрольные полеты по кругу, полеты на пилотирование вертолета, а также выполнение посадки с одним задросселированным двигателем.

Кроме этого, были проверены действия наземных аварийно-спасательных команд, пожарных постов и парашютно-десантных групп аэродромов объединения.