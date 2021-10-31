Общество

Руководитель псковского УФССП поздравил коллег с профессиональным праздником

Со 156-летием образования института судебных приставов в России поздравил коллег руководитель псковского УФССП Сергей Колесников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

«Сегодня судебные приставы обеспечивают эффективность судебной системы, неуклонно выполняя решения судов. Укрепляют законность и правопорядок. Формируют уважительное отношение к институту права. Являются гарантом защиты интересов граждан и государства», - сказал Сергей Колесников.

Он также отметил, что быть судебным приставом — почетная миссия. «Верность призванию, корректность и выдержка, строгое следование букве закона — главные качества, которые отличают всех наших сотрудников», - подчеркнул руководитель псковского УФССП.

Также Сергей Колесников выразил благодарность ветеранам службы, которые до сих пор оказывают реальную помощь молодым сотрудникам.

Он пожелал коллегам крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемых сил и энергии, бодрости духа, мира и баланса во всем. «Благодарю за службу!» - заключил руководитель ведомства.