Общество

Более 200 псковичей получат выплату в связи с 80-й годовщиной открытия «Дороги жизни»

Более 200 человек в Псковской области получат выплату в связи с 80-й годовщиной открытия «Дороги жизни». Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

Пенсионный фонд автоматически перечислит выплату в размере 50 тысяч рублей ветеранам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», согласно указу* президента. Соответствующие средства без заявления будут выплачены в течение ноября вместе с пенсией и другими социальными пособиями.

Практически всем ветеранам выплату предоставит Пенсионный фонд России. Пенсионеры силовых ведомств и бывшие судьи получат выплату по линии своих пенсионных органов. Если пенсионеру установлены сразу две пенсии, единовременная выплата будет перечислена Пенсионным фондом.

Если ветеран не сможет получить средства в ноябре, их доставка будет автоматически перенесена на следующий месяц. Прежде всего, это относится к тем, кому пенсию приносит почтальон, а также к тем, кто получает деньги непосредственно в почтовом отделении.

На сегодняшний день в Псковской области право на выплату имеют 218 жителей региона. Из них 4 человека награждены медалью «За оборону Ленинграда» и 214 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Единовременная выплата ветеранам приурочена к 80-й годовщине открытия «Дороги жизни» – транспортной магистрали, которая в годы Великой Отечественной войны связывала блокадный Ленинград с остальной страной.

*Указ от 17 сентября 2021 года №533 «О единовременной выплате гражданам Российской Федерации, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда"», в связи с 80-й годовщиной открытия «Дороги жизни»