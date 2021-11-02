Общество

Псковские учителя прошли в федеральный этап Всероссийского конкурса классных руководителей

Победителей и призеров Всероссийского конкурса классных руководителей на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий определили в Псковской области. Пятерка лучших будет представлять регион на федеральном этапе конкурса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Среди призеров есть три преподавателя из Пскова: учитель начальных классов школы №9 Наталья Михнева, преподаватели Псковской инженерно-лингвистической гимназии – учитель русского языка и литературы Ирина Антонова и учитель истории и обществознания Алла Смирнова.

Победителем регионального этапа стал учитель математики школы №17 города Великие Луки Дмитрий Евдокимов. Еще одним призером конкурса признана преподаватель английского языка Бежаницкой средней школы Ольга Васильева.

Победители, призеры и лауреаты федерального этапа конкурса будут награждены дипломами, а их работы опубликованы в электронном журнале «Вестник образования». Подведение итогов и объявление результатов планируется на 10 декабря.

Конкурс направлен на выявление лучших методических разработок воспитательных мероприятий, обмен профессиональным опытом среди классных руководителей разных регионов страны, поддержку их профессионального развития и раскрытие творческого потенциала, добавили в администрации. Мероприятие проводит министерство просвещения России.