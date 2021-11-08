Общество

Взрывоопасные предметы искали на территории Снетогорского монастыря

Взрывоопасные предметы искали на территории Снетогорского монастыря в Пскове. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Завершены работы по обнаружению взрывоопасных предметов на территории Снетогорского монастыря силами специальной войсковой части, - говорится в сообщении. - Данные мероприятия позволили продолжить выполнение комплекса работ по сохранению объектов, входящих в состав ОКН ФЗ "Ансамбль Снетогорского монастыря", XIV-XX вв».

При проверке очищенной местности (объектов) контрольные группы инженерно-саперного взвода не обнаружили взрывоопасные предметы. Мероприятия проводились на территории более 17 квадратных километров с составлением соответствующего акта.