Общество

Фальшивые деньги обнаружили в Пскове и Великих Луках

Фальшивые деньги изъяли полицейские в Пскове и Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Так, в одном из великолукских финансовых учреждений 3 ноября обнаружили фальшивую пятитысячную купюру. По имеющимся данным, она поступила в выручке из АЗС в Невеле. Кроме того, 5 ноября в этом же финансовом учреждении выявили еще одну банкноту достоинством пять тысяч рублей с признаками подделки. Она поступила в выручке из великолукского магазина. По данным фактам в настоящее время проводятся проверки.

Помимо этого, поддельную тысячерублевую купюру выявили в финансовой организации Пскова 8 ноября. В тот же день в магазине на улице Коммунальной обнаружили фальшивку достоинством две тысячи рублей. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Полицейские рекомендуют жителям региона, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.