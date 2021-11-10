Общество

«Гайд-парк»: Вакцинация и QR-коды - за и против. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 11 ноября.

Ключевой темой выпуска стала вакцинация и QR-коды: за и против. Для ее обсуждения ведущий Константин Калиниченко пригласил в студию общественницу Елену Демченкову.

Напомним, на днях она провела в Пскове одиночный пикет за отмену в регионе QR-кодов. Кроме того, общественница стала автором петиции за отмену в Псковской области системы QR-кодов, которая собрала в интернете более 11 тысяч подписей.