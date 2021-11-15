Общество

В Пскове педагога наградили за вклад в развитие образования осужденных

Классного руководителя учебно-консультационного пункта СИЗО-1 Наталью Афанасьеву наградили почетной грамотой директора ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Игорь Кучмук вручил награду классному руководителю прямо на рабочем месте — в учебном классе. Ее отметили за высокий профессионализм, инициативу и усердие, значительный вклад в развитие и совершенствование общего образования осужденных к лишению свободы. Педагог посвятила работе с преступившими закон более 35 лет.

Наталья Афанасьева — учитель физики и математики по образованию с 1985 года и по сегодняшний день. Она делится не только теоретическими знаниями по предметам с теми, кто оказался за решеткой, но и преподает жизненные уроки, где постоянными величинами являются нравственные ценности человека, отметили в ведомстве.

В стенах псковского следственного изолятора наша героиня работает с 2007 года. Она входила в состав Общественной наблюдательной комиссии с 2011 по 2014 год. Сейчас классный руководитель — член информационной секции Общественного совета при УФСИН России по Псковской области.

«За время педагогической службы в УИС Наталья Афанасьева провела более тысячи тематических занятий, организовала сотни встреч с интересными людьми, раскрыла таланты осужденных учеников, протянув каждому из них руку помощи», - добавили в УФСИН.

«Несмотря на на что, для меня это личности, не преступники. В своей работе придерживаюсь таких принципов: растопить лед в сердцах, вдохнуть тепло в души и только после этого можно начинать “грызть гранит науки”», - поделилась Наталья Афанасьева.