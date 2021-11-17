Общество

Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Александром Баевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Особое мнение», которая в эти минуты начинается в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - заместитель главы города Пскова, депутат Псковской городской Думы по округу №6, руководитель фракции КПРФ Александр Баев.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним широкий круг вопросов, связанных с его депутатской деятельностью и решением актуальных проблем города.

В частности, гость студии прокомментирует недавнюю смену власти в городской администрации, подведет итоги работ по благоустройству на территории своего округа, выскажет свое мнение о путях решения вопроса по нерентабельности псковских бань и поделится, как думские коммунисты будут голосовать по вопросу о принятии городского бюджета на следующий год.

Кроме того, Александр Баев поделится своими политическими планами и прокомментирует недавний скандал с членом КПРФ, депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, которого обвинили в незаконной охоте.