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Юрист рассказала, можно ли взять отпуск по уходу за внуком

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 Бабушки и дедушки наравне с родителями могут уйти в отпуск по уходу за ребенком, сообщила юрист, член Союза юристов-блогеров при МГЮА имени Кутафина и Ассоциации юристов РФ Евгения Балдина.

По ее словам, уйти в отпуск по уходу за ребенком можно в любой момент после окончания отпуска по беременности и родам.

«Отпуск может взять не только мать, но и отец, бабушка, дедушка, другой родственник или опекун, фактически ухаживающий за ребенком. В отпуске по уходу можно находиться до трех лет, пособие выплачивается до 1,5 лет», - сказала Балдина.

Юрист добавила, что размер пособия по уходу за ребенком в 2026 году составляет от 10 837 до 83 021 рубля в месяц, пишет РИА Новости. Рассчитывается как 40% от среднего заработка за два предыдущих календарных года.

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