Юрист рассказала, можно ли взять отпуск по уходу за внуком

Бабушки и дедушки наравне с родителями могут уйти в отпуск по уходу за ребенком, сообщила юрист, член Союза юристов-блогеров при МГЮА имени Кутафина и Ассоциации юристов РФ Евгения Балдина.
По ее словам, уйти в отпуск по уходу за ребенком можно в любой момент после окончания отпуска по беременности и родам.
Юрист добавила, что размер пособия по уходу за ребенком в 2026 году составляет от 10 837 до 83 021 рубля в месяц, пишет РИА Новости. Рассчитывается как 40% от среднего заработка за два предыдущих календарных года.