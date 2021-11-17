Алексадр Баев прокомментировал задержание Валерия Рашкина с тушей лося в машине

Заместитель главы Пскова, депутат Псковской городской Думы по округу №6, руководитель фракции КПРФ Александр Баев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) прокомментировал задержание депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина с тушей лося в автомобиле.
Напомним, инцидент произошел 29 октября в Саратовской области. СМИ писали о том, что парламентарий при задержании находился в нетрезвом состоянии.
По его словам, если Валерия Рашкина признают виновным, то партия будет принимать соответствующие меры. «Перед законом и партийным уставом все равны», - добавил он.