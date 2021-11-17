Общество

Алексадр Баев прокомментировал задержание Валерия Рашкина с тушей лося в машине

Заместитель главы Пскова, депутат Псковской городской Думы по округу №6, руководитель фракции КПРФ Александр Баев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) прокомментировал задержание депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина с тушей лося в автомобиле.

Напомним, инцидент произошел 29 октября в Саратовской области. СМИ писали о том, что парламентарий при задержании находился в нетрезвом состоянии.

«Сначала должны разобраться правоохранительные органы. Прежде чем делать какие-то выводы, пусть они сначала разберутся. А потом можно обсудить. Если человек виноват, значит, он должен за это ответить. Если это подстроено, почему он должен за это отвечать?» - сказал Александр Баев.

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По его словам, если Валерия Рашкина признают виновным, то партия будет принимать соответствующие меры. «Перед законом и партийным уставом все равны», - добавил он.