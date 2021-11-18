Общество

Аптеку в микрорайоне «Псковкирпич» закрыли из-за нехватки кадров

Аптеку в микрорайоне города Пскова «Псковкирпич» закрыли из-за нехватки кадров. Об этом сообщил представитель областного комитета по здравоохранению, отвечая на обращение подписчика в Instagram-аккаунте губернатора.

«Поспособствуйте открытию аптеки в районе "Псковкирпич", у нас большое количество стариков и детей, у которых нет возможности ездить до ближайшей аптеки. Невозможно так жить, особенно в осеннее время. Аптека просто необходима», - написала женщина.

«Аптечный пункт был закрыт в связи с нехваткой кадрового резерва», - ответил представитель комитета и сообщил, что ближайшие аптечные пункты находятся по следующим адресам: деревня Череха, 16 в; Военный городок-3, 66.