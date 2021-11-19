Общество

Заболеваемость COVID–19 в Великих Луках вышла на плато — Николай Козловский

Заболеваемость коронавирусом в Великих Луках вышла на плато. Об этом заявил глава города Николай Козловский в Instagram.

«По информации Роспотребнадзора и специалистов-медиков, заболеваемость COVID–19 в Великих Луках вышла на плато, и даже намечаются определенные тенденции к снижению. Однако система здравоохранения все еще находится в очень непростых условиях. Загрузка коечного фонда составляет 75%. Более 720 горожан получают лечение на дому. За сутки прирост пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция COVID-19" колеблется в пределах от 30 до 40 человек. За последнюю неделю официально диагноз COVID-19 поставлен 285 великолучанам. Еще 806 жителей города находятся под медицинским наблюдением по контакту», - рассказал Николай Козловский.

Он отметил, что в настоящее время на территории Великих Лук эпидемиологических очагов не зарегистрировано.

«Все необходимые лекарственные препараты в аптечных сетях города имеются. Этот вопрос на особом контроле городской власти», - подчеркнул глава Великих Лук.