Общество

«Школа генеалогии» продолжит занятия в псковской библиотеке

Псковичей приглашают на новое занятие в «Школе генеалогии». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеке.

«Школа краеведов» рассчитана на тех, кто хочет узнать историю своей семьи и начать работать над своей родословной, пояснили в пресс-службе библиотеке.

На первом занятии генеалог, краевед и преподаватель «Школы генеалогии» Александр Кондратеня рассказал о метрических книгах и о том, какие сведения из них помогут в составлении родословного дерева.

«Слушатели школы получили домашнее задание и, надеемся, что успешно его выполнили! Второе занятие обещает быть не менее познавательным. Приглашаем всех желающих!» - подчеркнули в библиотеке.

Занятие состоится 25 ноября в 15.00 в областной научной библиотеке по адресу: город Псков, улица Профсоюзная, 2.

Записаться на встречу и уточнить ее детали можно у куратора школы, заведующей отделом краеведческой литературы Елены Киселевой по электронной почте kray@pskovlib.ru или по телефону 72-84-07.