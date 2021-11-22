По результатам прохождения конкурсной комиссии Николай Красиков стал главным врачом Псковского перинатального центра. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе встречи с медиками региона сегодня, 23 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Instagram-аккаунт Николая Красикова
Глава региона подчеркнул, что Николаю Красикову предстоит решить ряд проблем, возникавших при работе медучреждения.
«Надеюсь, всем коллективом вы справитесь с поставленной задачей», - заключил Михаил Ведерников.