Общество

Николай Красиков стал главным врачом Псковского перинатального центра

По результатам прохождения конкурсной комиссии Николай Красиков стал главным врачом Псковского перинатального центра. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе встречи с медиками региона сегодня, 23 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Instagram-аккаунт Николая Красикова

«Искренне поздравляю Николая Красикова. Он стал главным врачом уникального перинатального центра, который открылся в 2019 году. Здесь собрано высокотехнологичное оборудование, в том числе, позволяющее осуществлять второй этап выхаживания новорожденных, а также созданы комфортные условия пребывания», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что Николаю Красикову предстоит решить ряд проблем, возникавших при работе медучреждения.

«Надеюсь, всем коллективом вы справитесь с поставленной задачей», - заключил Михаил Ведерников.