Общество

Сирены прозвучат в Пскове 24 ноября

Проверка системы оповещения пройдет в Пскове завтра, 24 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

С 14.00 до 18.00 проверка будет проводиться на улицах Пригородная, 9 и Леона Поземского, 110.