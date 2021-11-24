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Общество

Не могу сказать, что это проект «на пятерку» — губернатор о ремонте площади Ленина в Пскове

24.11.2021 17:17|ПсковКомментариев: 4

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил внести изменения во внешний вид площади Ленина в Пскове. Центральная площадь города стала одной из точек рабочего выезда главы региона, сегодня, 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мне не нравятся стоящие рядом друг с другом бетонные плиты. Их нужно перетасовать или раскрасить. Можно было побольше фантазию проявить в этом деле», - отметил Михаил Ведерников. 

Исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин рассказал, что площадь Ленина после реконструкции оставила двоякие впечатления у жителей города. По его словам, многие отмечают, что на площади стало мало деревьев. 

Михаил Ведерников ответил, что много деревьев здесь и не нужно. 

«На этот год мы полностью завершили работы. На площади организовали площадку для мероприятий, на которой можно сделать подсветку. Площадь зонировали на разные участки» - добавил Борис Елкин. 

Глава региона предложил рассмотреть вариант установки архитектурных форм на свободной территории. 

«Мы рассмотрим этот вариант. Тем более, что мы уже практикуем установку малых архитектурных форм на других площадках. Например, в парке на улице Гагарина из сэкономленных средств мы планируем установить что-то, связанное с космосом», - сказал исполняющий полномочия сити-менеджера. 

Михаил Ведерников сказал, что поговорит с ректором ПсковГУ Натальей Ильиной, чтобы она предложила студентам спроектировать интересные им архитектурные композиции. 

«Не могу сказать, что это проект "на пятерку". Возможно, это дело вкуса, но я считаю, что его нужно "докрутить". Тогда площадь Ленина будет смотреться действительно хорошо», - заключил Михаил Ведерников.

Теги: #благоустройство #псков #площадь Ленина
Источник: Псковская Лента Новостей
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