Общество

Лесное законодательство изменили в Псковской области

Поправки в лесное законодательство одобрили депутаты Псковского областного Собрания на сессии 25 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроект разработан в целях объединения в один закон всех правовых норм, регулирующих вопросы в сфере лесных отношений.

Документ не содержит принципиально новых положений – порядок и нормативы заготовки гражданами для собственных нужд древесины, лекарственных растений, пищевых и недревесных лесных ресурсов не меняются. Прежним остается и порядок заготовки елей для новогодних праздников.



Депутаты единогласно поддержали проект закона «Об отдельных вопросах в области лесных отношений в Псковской области».