Общество

В Псковском гидрометцентре прогнозируют в декабре температуру выше нормы

В декабре среднемесячная температура воздуха в Псковской области ожидается на 2-4 градуса выше нормы, месячная сумма осадков - в пределах 100-140% от нормы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

В течение месяца преобладающие дневные температуры составят -1…+4 градуса, ночные: -4…+1 градус, в отдельные ночи возможно понижение до -5…-8 градусов.

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Опасные метеорологические явления не прогнозируются. В отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

«Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах будут в норме для зимнего периода. Ухудшение гидрологической обстановки в декабре не прогнозируется», - говорится в сообщении.