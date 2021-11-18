Общество

Мягкий переход к зиме обещают синоптики в Псковской области

Переход к зиме в Псковской области в этом году будет мягким и плавным. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Переход к зиме до конца ноября будет очень плавным и мягким. Пока мы не можем точно сказать, когда среднесуточные температуры воздуха окончательно перейдут через 0», - сказала Тала Нещадимова.

По ее словам, до конца месяца жителей Псковской области ожидает неустойчивая погода: относительно теплые периоды будут сменяться относительно холодными. «Сейчас у нас теплый период, он продлится еще около трех дней, потом опять температуры и ночью, и днем будут отрицательными и близкими к нулю, после этого в регионе снова немного потеплеет», - отметила синоптик.

Она также добавила, что снежный покров в регионе до конца месяца, вероятнее всего, не образуется. При этом осадки в виде снега на территории области будут идти. «По сегодняшней ситуации у нас нет оснований говорить о том, что в конце ноября у нас образуется снежный покров. Осадки будут идти и в виде снега, и в виде мокрого снега и дождя, но, поскольку погода неустойчивая, все, что будет падать, будет таять», - заключила Тала Нещадимова.