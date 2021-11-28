Общество

В СЗФО на 65% выросло число вакансий в сфере кибербезопасности

Эксперты hh.ru провели исследование и выяснили, насколько востребованы специалисты по кибербезопасности и насколько строго жители СЗФО соблюдают правила кибербезопасности на работе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

С начала пандемии спрос на специалистов по информационной безопасности на рынке труда вырос достаточно сильно. Это связано, в первую очередь, с массовым переводом сотрудников из самых разных сфер на «удаленку», а также с переходом большинства сфер и услуг в онлайн-формат.

Так, с начала года работодатели СЗФО разместили почти 4000 вакансий в сфере компьютерной и информационной безопасности, что на 65% больше показателя 2019 «допандемийного» года. При этом работодатели на 10% повысили уровень средней предлагаемой зарплаты с 60 000 до 66 000 рублей.

Соискатели также проявляют заинтересованность в работе в этой сфере: более 2300 резюме за последние месяцы. Причем большинство (60%) рассчитывают на зарплату до 75 000 рублей, что выше предложений работодателей.

Интересна тема кибербезопасности и с точки зрения практики, отметили в пресс-службе компании. В регионах Северо-Запада часто встречаются случаи взломов или попыток взлома рабочих аккаунтов или паролей: 14% работников сталкивались с попыткой взлома, еще у 3% попытка увенчалась успехом хакеров.

Большинство (86%) жителей СЗФО соблюдают одно из основных правил цифровой безопасности на работе и придумывают сложные пароли, состоящие от семи до десяти и больше символов. При этом потенциально может стать жертвой хакеров каждый десятый опрошенный — более 14% респондентов создают легко подбираемые пароли (до семи символов).

В компаниях у каждого второго опрошенного действует политика и правила информационной безопасности, у 39% опрошенных работодатель требует менять пароли с определенной периодичностью. Кроме того, 30% рассказали, что от них требуют придумывать сложный пароль. Эксперты отметили, что 34% участников опроса из компаний, в которых не принято делиться паролями с коллегами, считают, что дающих свои пароли коллегам нужно увольнять.