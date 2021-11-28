Общество

Скончался экс-заместитель псковского природоохранного прокурора

Скончался экс-заместитель природоохранного прокурора Псковской области Андрей Носов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Коллектив прокуратуры Псковской области и Совет ветеранов с глубоким прискорбием извещают о том, что 28 ноября скончался советник юстиции Андрей Иванович Носов», - сказали в пресс-службе ведомства.

Андрей Иванович родился 25 мая 1968 года в Пскове. В период прохождения военной службы по призыву выполнял интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан.

После завершения обучения в Саратовской государственной академии права около 12 лет проходил службу в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре. Из органов прокуратуры уволен в связи с выходом на пенсию за выслугу лет с должности заместителя Псковского природоохранного межрайонного прокурора 30 августа 2008 года.

За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся прокурором области. Большое значение он придавал работе по обучению и патриотическому воспитанию работников органов прокуратуры области, в том числе молодых специалистов. Коллегам Андрей Иванович запомнился открытым, порядочным, жизнелюбивым человеком, подчеркнули в ведомстве.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. Прощание состоится 1 декабря 2021 года в 10.00 в церкви Жен-Мироносиц по адресу: Псков, улица Коммунальная, 25-а», - добавили в пресс-службе прокуратуры.