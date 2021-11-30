Общество

Организаторов конкурсов красоты в Пскове удивили негативные комментарии женщин 60+

Организаторов конкурсов красоты в Псковской области удивили негативные комментарии женщин 60+. Об этом рассказал директор конкурсов Николай Королев на пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

«В этом году обнаружил странный тренд. Я всегда анализирую социальные сети и комментарии, дискуссии там были разные. Но я удивился большому количеству крайне негативных высказываний от женщин возраста 60+. Причем в разных ресурсах, даже на страницах самих конкурсов, были очень озлобленные комментарии. Я спрашивал, зачем им это, в чем смысл», - высказался Николай Королев.

Подобными наблюдениями поделилась и «Мисс Псковская область 2021» Софья Шашкова. «Одна женщина, тоже 65+, писала: ”Если с них косметику смыть, такие же красавицы будут?” Прям хотелось отправить ей свое селфи утреннее, без макияжа», - сказала она.

Николай Королев обратил внимание, что в этом году в рамках конкурса проводились фотосессии без косметики.