Организаторов конкурсов красоты в Пскове удивили негативные комментарии женщин 60+

Организаторов конкурсов красоты в Псковской области удивили негативные комментарии женщин 60+. Об этом рассказал директор конкурсов Николай Королев на пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.
Подобными наблюдениями поделилась и «Мисс Псковская область 2021» Софья Шашкова. «Одна женщина, тоже 65+, писала: ”Если с них косметику смыть, такие же красавицы будут?” Прям хотелось отправить ей свое селфи утреннее, без макияжа», - сказала она.
Николай Королев обратил внимание, что в этом году в рамках конкурса проводились фотосессии без косметики.