Общество

В Великих Луках монтируют 700-метровую гирлянду

На центральном мосту Великих Лук монтируют новую гирлянду. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Как сообщил директор муниципального предприятия «Зеленхоз», длина новой гирлянды в общей сложности составит 700 метров. Светодиодное украшение будет светить желтым светом.

Фото: пресс-служба администрации города Великие Луки

Кроме того, энергетики восстанавливают линию освещения на одной стороне моста. Ранее здесь заменили лампочки и плафоны на фонарных столбах.