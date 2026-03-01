В Пушкиногорском округе почтили память десантников 6-й роты

Память погибших десантников 6‑й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии почтили в Пушкиногорском муниципальном округе. Об этом сообщили глава округа Оксана Филиппова на своей странице ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова/ страница ВКонтакте

«Огромные, страшные потери острой болью отозвались в сердцах не только родных и близких погибших, но и всей страны, для которой гибель 6-ой роты стала настоящим потрясением», - отметила она.

В ходе траурного митинга местные жители возложили цветы к памятнику погибшего уроженца Пушкинских гор - Алексея Храброва.

«Среди погибших - наш земляк Алексей Храбров, который за проявленное мужество и героизм посмертно удостоен ордена Мужества. Вечная и светлая память Алексею Александровичу Храброву и всем его боевым товарищам-сослуживцам!» - заключила Оксана Филиппова.

Напомним, что сегодня, 1 марта, в Псковской области отмечают региональную памятную дату: День памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.