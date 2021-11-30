Общество

Карантин по бешенству отменили в Великолукском районе

Карантин по бешенству отменили в Великолукском районе, сообщает официальный телеграм-канал региона.

Карантинные мероприятия завершились на территории личных подворий в деревнях Калитино и Русаново, на территории пилорамы в деревне Овсище (эпизоотические очаги) и в сельском поселении «Переслегинская волость».

Здесь приняли все необходимые меры по ликвидации очагов бешенства. В частности, провели вакцинацию животных против бешенства, дезинфекцию очагов, а также подворовые обходы населения неблагополучного пункта с целью вакцинации и разъяснительной работы об опасности бешенства.

В настоящее время активными на территории региона остаются 8 очагов по бешенству.