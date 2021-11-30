Общество

За неделю в Псковской области выявили почти 20 нарушений правил оборота оружия

85 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области в период с 29 ноября по 5 декабря. Было выявлено 18 административных правонарушений, одну единицу оружия изъяли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, напоминают о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка 30%.

Человек, добровольно сдавший оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от административной ответственности, добавили в ведомстве.