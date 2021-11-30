Общество

Организации Пскова приглашают принять участие в рейтинге систем управления охраной труда

Администрация города Пскова приглашает горожан принять участие в ежегодном всероссийском рейтинге организаций крупного, среднего и малого бизнеса в области охраны труда. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации, всероссийские рейтинги проводятся для оценки эффективности функционирования систем управления охраной труда и привлечения общественного внимания к области охраны труда и здоровья на работе.

Для участия в рейтинге нужно зарегистрироваться по одной из ссылок:

Прием заявок заканчивается 6 декабря.

Победители всероссийского рейтинга получат медали и дипломы. Информация о победителях будет размещена на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты РФ в единой общероссийской информационной системе по охране труда. Сводная информация об итогах оценки деятельности организаций по охране труда будет направлена в адрес губернатора области.