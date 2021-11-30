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Общество

Псковские школьники участвуют в слете финалистов онлайн-викторины по истории России

06.12.2021 17:31|ПсковКомментариев: 0

Межрегиональный слет финалистов онлайн-викторины по истории России пройдет в Пскове 8 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Онлайн-викторина реализуется в рамках проекта «Славные дороги прошлого – маршрут в будущее России», который приурочен к двум историческим датам – 800-летию великого князя Александра Невского и 75-летию самой молодой в России Калининградской области.

В викторине приняли участие более тысячи старшеклассников Псковской и Калининградской областей. Авторы лучших работ от каждого региона стали участниками межрегиональных слетов. Победители-псковичи уже посетили Калининград, теперь калининградцы едут в гости к псковичам, пояснили в пресс-службе администрации.

Проект «Славные дороги прошлого – маршрут в будущее России» дает возможность для культурного и туристского обмена между учащимися двух западных регионов страны. Он помогает сблизить ребят двух областей, учит молодых людей формировать собственное мнение, отстаивать свою точку зрения, в том числе касающуюся взглядов на историю и культуру России в свете участившихся фальсификаций и подмены понятий.

Встреча состоится в 10:00 в конференц-зале отеля «Покровский» по адресу: улица Кузнецкая, 2. В ней примут участие учащиеся школ Пскова и Калининграда.

Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства по культуре и туризму Калининградской области, Министерства образования Калининградской области, комитета по образованию Псковской области, комитета по туризму Псковской области, Общенационального союза индустрии гостеприимства.

Теги: #администрация Пскова #школьники #история #викторина
Источник: Псковская Лента Новостей
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