Общество

Метеорный поток Геминиды смогут увидеть псковичи в середине декабря

Метеорный поток Геминиды достигнет максимума активности в начале следующей недели, 14 декабря. Ежегодный поток порожден астероидом Фаэтон диаметром около 5 км, который, по некоторым предположениям, является выродившейся кометой. Наблюдать данный поток можно на всех континентах, кроме Антарктиды. Об этом сообщается в группе «AstroAlert / Наблюдательная астрономия» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «AstroAlert / Наблюдательная астрономия» в соцсети «ВКонтакте». Геминиды в небе над коммуной Монелья (Италия) в ночь 13/14 декабря 2020 года. Фотограф: Ламберто Сассоли

Наступление фонового традиционного максимума прогнозируется Международной метеорной организацией 14 декабря около 10:00. Активность Геминид остается на высоком уровне обычно около суток. Ожидается до 150 метеоров в час, на темном незасвеченном городскими огнями небе. Отмечается, что растущая Луна будет существенно мешать наблюдениям вечером и в начале ночи.

Яркий болид Геминид в небе над Мурманской областью. Снято в ночь 14/15 декабря 2017 года неподалеку от озера Ловозеро. Фотограф: Янг Суте

Радиант потока (точка на небе, в которой пересекаются их продолженные назад траектории) находится в созвездии Близнецы около яркой звезды Кастор. Он поднимается выше всего над горизонтом около полуночи. Скорость входа метеорных частиц в атмосферу относительно низкая и составляет 35 км/сек.

Геминиды-2017 в небе над провинцией Сычуань, Китай. Фотограф: Тони Пан

ZHR (зенитное часовое число) — это расчетная величина, характеризующая активность метеорного потока и показывающая, сколько метеоров в час смог бы увидеть наблюдатель при идеальных условиях наблюдения. Максимальное зенитное часовое число высокоактивных потоков - выше 20.