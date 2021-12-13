Общество

В Пскове пятиклассника накажут за объявление о продаже «школы с рабами»

Пятиклассник в Пскове подал на популярном сайте объявление о продаже «школы с рабами». Стоимость объекта, по оценке ребенка, составляла 1 рубль.

Фото: Авито

На продажу мальчик выставил среднюю общеобразовательную школу №2, расположенную на улице Свердлова, 56 в Пскове. Школьник уточнил, что «рабами», по его мнению, в продаваемой им школе являются учителя.

За такой поступок комиссия может поставить учащегося на внутришкольный учет, сообщила корреспонденту Псковской Ленты Новостей начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко.

«Школу больше не продают, это была шалость. Автора нашли, с родителями беседа проведена. В среду совместно с инспектором по делам несовершеннолетних в школе проведем небольшой педагогический совет, комиссия поставит ребенка на внутришкольный учет», - рассказала Анна Кузыченко.

Она также добавила, что мотивы мальчика пока не определены. При этом она заметила, что ребенок осознал, какой поступок совершил, и выразил «деятельностное раскаяние» во время воспитательной беседы.