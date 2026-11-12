«Семейные ценности»: Лед и пламя. Формула баланса семьи Компаниец

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Семейные ценности». Сегодня в гости к ведущим Артему Татаренко и Анне Соколовой придет удивительная пара, которая ежедневно доказывает, что гармония в семье строится на балансе тепла и... ледяной воды. Это управляющий Псковским отделением Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Владимир Компаниец и его супруга Майя.

Как в одной семье уживаются строгий расчет и зимнее плавание, моржевание, фридайвинг и бег? Откуда родилась идея таких экстремальных увлечений? Насколько дети Владимира и Майи разделяют их любовь к спорту? Чему учит холодная вода?

Об этом и не только – в 12:04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

Программа выходит при поддержке правительства Псковской области.