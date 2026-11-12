 
Общество

Псковский облсовпроф направил программные предложения к съезду «Народного фронта»

0

Псковский областной совет профсоюзов направил программные предложения к съезду «Народного фронта» на заседании регионального Штаба ВОД «Народный фронт «За Россию!», сообщили в облсовпрофе.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

В заседании принял участие председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Как отметил председатель Псковского облсовпрофа, подготовка к предстоящей региональной конференции и последующему съезду Президентского движения находится в активной фазе. От профсоюзной стороны были направил предложения в программные документы, касающиеся социально-трудовой сферы.

«Наша зона ответственности – совершенствование систем оплаты труда, социальные гарантии, охрана труда, оздоровление», – прокомментировал итоги заседания Игорь Иванов.

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Иванов Игорь Олегович

Иванов Игорь Олегович

Председатель Псковского областного совета профсоюзов

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026