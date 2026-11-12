Псковский облсовпроф направил программные предложения к съезду «Народного фронта»

Псковский областной совет профсоюзов направил программные предложения к съезду «Народного фронта» на заседании регионального Штаба ВОД «Народный фронт «За Россию!», сообщили в облсовпрофе.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

В заседании принял участие председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Как отметил председатель Псковского облсовпрофа, подготовка к предстоящей региональной конференции и последующему съезду Президентского движения находится в активной фазе. От профсоюзной стороны были направил предложения в программные документы, касающиеся социально-трудовой сферы.