У первого пациента, получившего российскую онковакцину, исчезли метастазы

Первый пациент, получивший онковакцину, уже закончил лечение: у него ушли метастазы и уже четыре месяца с ним все хорошо, рассказал Герой Труда России, академик РАН, научный руководитель Центра имени Николая Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, сейчас он под наблюдением врачей, которое продлится три года.
По словам Александра Гинцбурга, онковакцина, созданная на основе технологии мРНК, настраивает иммунную систему пациента так, что она сама будет уничтожать злокачественную опухоль и метастазы. Для каждого пациента создается индивидуальный препарат на основе его генетических данных, поскольку одинаковых опухолей не существует, пишет