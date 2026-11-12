Производство гипохлорита, запуск станции умягчения воды и прием 13 тысяч звонков в месяц: директор псковского «Горводоканала» о предварительных итогах года и планах предприятия

Несмотря на сложности с логистикой и поставками материалов, МП города Пскова «Горводоканал» сохранило финансовую устойчивость и продолжает реализацию инвестиционной программы. В числе главных достижений года – решение многолетней проблемы с качеством воды в Лисьих Горках, внедрение инновационных технологий замены труб и подготовка к запуску станции умягчения воды, которая начнет работу уже в следующем году. Как долго подготавливаются проекты к их реализации? Какие еще новые технологии внедрит предприятие в свою работу? Как можно оценить работу колл-центра МП? Об этом руководитель предприятия Константин Болотин рассказал в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

— Год не совсем закончен, можно говорить еще только про 10 месяцев, но это большая часть года. Поэтому хотелось бы спросить: Как вы предварительно оцените 2026 год для предприятия с точки зрения финансовой устойчивости и выполнения плановых показателей?

— Несмотря на все казусы, мы продолжаем работать: ставим задачи, выполняем их и идем к следующим целям, прорываясь и трудясь во благо города.

В этом году мы столкнулись с рядом сложностей, и одной из наиболее масштабных проблем, затронувших страну летом, стал дефицит топлива. Он оказал не столь критичное влияние на нас, как на наших поставщиков: из‑за перебоев были нарушены сроки поставок химреагентов и других необходимых материалов. Поскольку эти ресурсы — важная составляющая обеспечения качества воды, нам пришлось оперативно искать решение. Мы были вынуждены перезаключать договора на поставку химреагентов с другой компанией — правда, по более высокой цене, что создало дополнительную нагрузку на бюджет. Тем не менее это позволило стабилизировать поставки и выровнять ситуацию с материалами. На сегодняшний день все вопросы с поставщиками урегулированы.

— Какие мероприятия по модернизации оборудования и сетей были проведены в текущем году?

— В сфере водоснабжения одним из ключевых завершенных объектов стал водовод на улице Максима Горького — именно на этом участке произошли две крупные аварии, в том числе прорыв в зимний период. Мы провели замену проблемного участка: вместо стальных и чугунных труб уложили полиэтиленовые.

Подрядчик предложил применить новую для российского рынка технологию — систему «роллдаун». Ее суть в том, что трубу временно обжимают, затем проталкивают внутрь старой трубы, а спустя некоторое время происходит реверсия — восстановление первоначальных параметров. В результате новая труба оказывается в жесткой оболочке: это защищает ее от внешних механических повреждений и делает устойчивой к подвижкам грунта.

Также ведется реконструкция водопровода на улице Вокзальной. Работы охватывают участок между двумя вокзалами и выполняются в два этапа. В текущем году планируем завершить работы в зоне зеленых насаждений между вокзалами. Этот водопровод имеет стратегическое значение: он обеспечивает водоснабжение центра города, Запсковья и района Кресты. Вопрос особенно актуален из‑за неоднократных аварий в районе памятника героям Первой мировой войны.

В сфере водоотведения завершен длительный цикл работ на проблемном участке — на пересечении улиц Петрова и Алтаева. Несмотря на то что основные мероприятия были закончены в конце года, из‑за недочетов со стороны подрядчика потребовались дополнительные гарантийные работы — их выполнение продолжалось до лета.

Параллельно проводим реконструкцию напорного канализационного коллектора на улице Ивана Головко. Проект предусматривает обновление двух ниток протяженностью более 520 метров каждая. Одна нитка практически готова: подрядчик завершает финальные мероприятия. Планируем полностью завершить проект до конца года.

— Глава города Пскова Станислав Стармолотов заявил, что станция умягчения воды в ближайшее время будет передана водоканалу. Прокомментируйте данный момент, пожалуйста.

— Станция уже передана в ведение «Горводоканала». В настоящее время мы оформляем право хозяйственного ведения на объект. Параллельно ведем работу по привлечению подрядчика, который поможет довести станцию до полной эксплуатационной готовности.

Для ввода объекта в работу необходимо провести комплекс мероприятий — в первую очередь выполнить окончательную пусконаладку. Ее цель — убедиться, что все установленное оборудование функционирует в штатном режиме.

Согласно нашему плану, все административные процедуры и испытания будут завершены до конца года. С начала следующего года планируем поэтапно запускать станцию, чтобы постепенно выйти на плановый режим смягчения воды. В этом вопросе крайне важно не торопиться: приоритет — обеспечение безопасности и надёжности работы объекта.

— Расскажите также, какие меры были приняты для повышения энергоэффективности работы вашего производства?

— В текущем году мы завершили проектирование замены двух сетевых насосов на станции водозабора. Параллельно ведётся проектирование реконструкции очистной системы канализации — этот проект имеет важное значение для повышения эффективности работы комплекса.

Кроме того, в планах — замена «тяжёлого» энергооборудования на более современное: оно менее мощное по номиналу, но при этом существенно эффективнее. Такие изменения позволят не только оптимизировать работу систем, но и добиться ощутимой экономии финансовых ресурсов в дальнейшей эксплуатации.

В свое время предприятие отказалось от использование хлора в системе водоочистки: перепроектирование, поиск финансов и строительство станции гипохлорита стало очень значимым решением для предприятия Но мы решили пойти еще дальше: глядя на то, что в стране не такое большое количество производителей гипохлорита, к тому же в нынешней ситуации бывают перебои, мы нашли технологию по производству гипохлорита на месте путем электролиза поваренной соли. В настоящее время заключен контракт на проектирование и последующее строительство данного объекта на территории станции. Это решение позволит нам самостоятельно вырабатывать гипохлорит, сократить логистические издержки и оптимизировать расход ресурсов. Стоимость проекта составляет порядка 40 миллионов рублей — эти средства уже заложены в инвестиционную программу.

— На фоне всего вышеперечисленного, расскажите, изменилась ли ситуация в микрорайоне города Пскова Лисьи Горки?

— С 1950‑х годов жители этого района получали воду из скважины, которая со временем устарела и уже не могла обеспечивать требуемые показатели качества. Несмотря на все усилия, ситуацию не удавалось исправить: мы пробовали разные способы очистки, устанавливали дополнительное оборудование для хлорирования, но так и не смогли решить проблему обезжелезивания.

Работы велись поэтапно в рамках инвестиционной программы: на первом этапе были проложены две нитки водопровода от улицы Николая Васильева до микрорайона, на втором — проведены сети к домам и организовано кольцевое водоснабжение. Это позволило обеспечить жителей качественной водой, повысило надёжность системы, а также дало возможность установить дополнительные пожарные гидранты для обеспечения требований безопасности. Весь комплекс мероприятий был выполнен за два года.

— Какие проекты и инициативы уже запланированы на год следующий?

— Следующий год у нас достаточно амбициозен в плане реконструкции системы канализации. В числе ключевых проектов — реконструкция коллектора на улице Западной. Это значимый объект: он принимает большой объем стоков, поэтому его обновление критически важно для стабильной работы системы. Стоимость работ оценивается в 611 миллионов рублей. Сейчас мы участвуем в программе инфраструктурного кредитования и привлекаем федеральное финансирование при поддержке Правительства Псковской области.

Ещё один важный проект — перекладка коллектора на участке от пересечения улиц Максима Горького и Коммунальной до Комсомольской площади вдоль набережной реки Великой. По этому объекту уже готов проект, он успешно прошел государственную экспертизу. Стоимость реализации работ составляет порядка 340 миллионов рублей.

— Как вы оцениваете работу колл-центра «Горводоканала»? Как в целом выстроена работа организации с обратной связью?

— Создание колл‑центра — один из значимых и важных этапов нашей работы. Он стал неотъемлемой частью информационного потока: с одной стороны, позволяет жителям оперативно получать обратную связь, с другой — помогает нам выявлять слабые места и своевременно корректировать процессы. Важным признанием эффективности нашей работы стало то, что в этом году колл‑центр вошел в число номинантов международной профессиональной премии в сфере клиентского сервиса и контакт‑центров «Хрустальная гарнитура».

Сегодня колл‑центр обрабатывает более 13 тысяч звонков ежемесячно, а в пиковые дни нагрузка достигает свыше 2 500 звонков в сутки. Мы активно ищем способы оптимизировать работу операторов — в частности, есть планы по внедрению искусственного интеллекта. Он сможет брать на себя типовые запросы: например, прием показаний приборов учета или ответы на часто задаваемые вопросы. Это снизит нагрузку на специалистов и повысит скорость обслуживания. Безусловно, цифровизация — затратное направление, однако мы последовательно прорабатываем варианты финансирования этих задач. Ищем оптимальные пути выделения средств, чтобы поэтапно внедрять современные решения и повышать эффективность работы предприятия.

Беседовала Любовь Кузнецова