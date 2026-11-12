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Борщевик Сосновского выявили на 386 гектарах сельхозземель в Псковской области

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В октябре 2026 года в Псковской области выявили 69 сельскохозяйственных участков общей площадью 3,9 тысячи гектаров, заросших сорняками, деревьями и кустарниками. На части территорий обнаружили борщевик Сосновского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фотографии: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, опасное растение выявили на пяти земельных участках общей площадью 386,7 гектара.

Всего с начала 2026 года инспекторы обследовали 821 участок сельскохозяйственного назначения площадью 69,6 тысячи гектаров. Нарушения земельного законодательства обнаружили на территории более 66,1 тысячи гектаров.

При этом собственники и пользователи земель устранили нарушения на площади 722,9 гектара. В частности, борщевик Сосновского ликвидировали на четырёх участках общей площадью 16,6 гектара.

По итогам проверок правообладателям выдали 164 предписания об устранении нарушений.

Кроме того, за неисполнение ранее выданных предписаний сотрудники Россельхознадзора возбудили 107 административных дел. Теперь за нарушения требований земельных надзорных органов предусмотрена административная ответственность.

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