Общество

Оформлять электронные больничные вместо бумажных советуют псковичам

Не все работодатели Псковской области оформляют больничный лист в электронном виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Фонда социального страхования РФ.

С 1 января 2022 года все медицинские учреждения на территории Псковской области будут выдавать только электронный листок нетрудоспособности. Именно он станет основанием для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам.

«С нового года бумажные бланки будут изъяты из оборота. Документы, оформленные и закрытые до этого срока на бумажном носителе, принимаются и оплачиваются в обычном порядке. Если же человеку понадобится продлить больничный, то продолжение будет оформлено уже в электронном виде. Если по какой-то причине потребуется выдача дубликата, он тоже будет электронным», - рассказала начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Псковского регионального отделения ФСС Яна Тихомирова.

«Очень важно, чтобы до момента вступления в силу законодательства и медицинские учреждения, и работодатели были максимально готовы к нововведениям, заметили в фонде. Активны в этом отношении медики: если до ноября текущего года медучреждениями региона выдавалось в среднем около 12-14 тысяч ЭЛН ежемесячно, то уже за ноябрь - более 22 тысяч», - заметили в учреждении. Кроме того, за этот период бумажных листков оформили в 5 раз меньше, чем электронных.

В результате доля ЭЛН в общем объеме выданных листков нетрудоспособности сегодня в регионе приблизилась к 89%. На сегодняшний день все медицинские организации региона с лицензией на выдачу документа, в том числе фельдшерско-акушерские пункты, кабинеты врачей общей практики, оформляют больничные в электронном виде.

Однако есть еще небольшая часть мелких страхователей, которые до сих пор принимают от работников бумажные больничные. Для того, чтобы в новом году обеспечить выплату социально-значимых пособий без задержек и в полном объеме, в фонде настоятельно рекомендуют страхователям подключиться к процессу формирования и оформления электронных листков нетрудоспособности уже сейчас. Или воспользоваться возможностью предоставления в отделение фонда реестров на оплату листков нетрудоспособности по доверенности через уполномоченного представителя.

Для организаций, желающих работать с ЭЛН, достаточно доступа в интернет, наличия усиленной квалифицированной электронной подписи, программного обеспечения для ведения бухучета (1С, ПАРУС и другие) или электронного документооборота («Астрал», СБИС, «Контур» и прочие).

Консультацию по работе с ЭЛН можно получить как в организациях сопровождающих программу работодателя, так и в региональном отделении ФСС по телефонам: 70-02-12 (порядок оформления листка нетрудоспособности), 70-02-15 (технические вопросы). Бесплатное программное обеспечение ФСС можно скачать по ссылке.