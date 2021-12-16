Общество

Новогоднее убранство Пскова. ИНФОГРАФИКА

Как Псков подготовился к встрече 2022 года? Как украшены улицы, когда будет фейерверк, где купить елку и куда пойти кататься на коньках: ответы на эти вопросы можно узнать в новой инфографике ПЛН.