 
Общество

Всероссийский фестиваль любительских театров проходит в Псковском округе

0

Деревня Родина Псковского округа вновь стала театральной столицей: уже четвёртый год подряд здесь, на площадке Родинского Дома культуры, проходит Всероссийский фестиваль любительских театров «Смотри‑2026». Об этом сообщила глава Псковского округа Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Фёдорова / «ВКонтакте»

Как отметила глава округа, фестиваль давно вышел за рамки местного события — интерес к нему растёт с каждым годом, а конкуренция среди участников становится всё серьёзнее. В этот раз на конкурс поступило около 60 заявок, но строгий отбор прошли лишь 26 спектаклей.

 

В Псковский округ приехали творческие коллективы из самых разных уголков страны — Москвы, Санкт‑Петербурга и Ленинградской области, Калуги, Петрозаводска, Пушкина, Феодосии, Перми. Свои постановки представили и местные театры — из Псковского округа и города Пскова, Новоржева, Бежаниц и Струг Красных.

«Мы очень рады, что деревня Родина нашего округа на 4 дня становится родным для жителей других субъектов Российской Федерации – творческих, талантливых, позитивно мыслящих людей. Мы гордимся тем, что принимаем на нашей земле всероссийский фестиваль, и у наших жителей есть возможность приобщиться к новым постановкам и провести интересно культурный досуг. Особенно приятно, что с каждым годом интерес и участников, и у зрителей к этому фестивалю растет», - подчеркнула Наталья Федорова.

Впереди участников ожидает еще 2 фестивальных дня. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026