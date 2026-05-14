Всероссийский фестиваль любительских театров проходит в Псковском округе

Деревня Родина Псковского округа вновь стала театральной столицей: уже четвёртый год подряд здесь, на площадке Родинского Дома культуры, проходит Всероссийский фестиваль любительских театров «Смотри‑2026». Об этом сообщила глава Псковского округа Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как отметила глава округа, фестиваль давно вышел за рамки местного события — интерес к нему растёт с каждым годом, а конкуренция среди участников становится всё серьёзнее. В этот раз на конкурс поступило около 60 заявок, но строгий отбор прошли лишь 26 спектаклей.

В Псковский округ приехали творческие коллективы из самых разных уголков страны — Москвы, Санкт‑Петербурга и Ленинградской области, Калуги, Петрозаводска, Пушкина, Феодосии, Перми. Свои постановки представили и местные театры — из Псковского округа и города Пскова, Новоржева, Бежаниц и Струг Красных.

«Мы очень рады, что деревня Родина нашего округа на 4 дня становится родным для жителей других субъектов Российской Федерации – творческих, талантливых, позитивно мыслящих людей. Мы гордимся тем, что принимаем на нашей земле всероссийский фестиваль, и у наших жителей есть возможность приобщиться к новым постановкам и провести интересно культурный досуг. Особенно приятно, что с каждым годом интерес и участников, и у зрителей к этому фестивалю растет», - подчеркнула Наталья Федорова.

Впереди участников ожидает еще 2 фестивальных дня.