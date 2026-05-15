 
Общество

Названы провоцирующие рак продукты

0

Переработанное мясо, например, колбасы, сосиски, бекон и ветчина, относятся к канцерогенам группы 1, рассказала нутрициолог, доцент кафедры физической культуры ГУУ Ирина Меркулова.

«Всемирная организация здравоохранения давно отнесла их к канцерогенам группы 1, как курение. Каждые 50 граммов такого мяса в день повышают риск рака толстой кишки на 18 процентов», — сообщила нутрициолог.

Кроме того, сладкие газированные напитки и магазинные соки с сахаром могут вызывать хроническое воспаление и ожирение, которые являются мощными драйверами онкологических процессов, подчеркнула Меркулова. К провоцирующим рак продуктам она также отнесла жирные соусы, промышленные приправы и некоторые готовые заправки, пишет «Лента.ру».

«Уберите колбасу и сосиски из рациона, замените их цельным мясом. Пейте воду, а не сладкую газировку. Соусы делайте сами (оливковое масло + лимон + специи), будет безопасно, и вкусно. Хлеб, макароны, каши употребляйте в умеренных количествах. Главная опасность это — трансжиры, а также сахар и избыток соли в мясных продуктах», — посоветовала Меркулова.

По словам нутрициолога, ожирение и малоподвижный образ жизни являются гораздо более мощными факторами риска, чем стакан газировки. Она рекомендовала сосредоточиться на разнообразном рационе с большим количеством цельных продуктов и овощей, а не на демонизации отдельных ингредиентов.

«Картошка фри, несмотря на растительное происхождение, остается фастфудом — не обольщайтесь. Разумный подход и умеренность — ключ к снижению рисков», — добавила Меркулова.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026