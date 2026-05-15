Названы провоцирующие рак продукты

Переработанное мясо, например, колбасы, сосиски, бекон и ветчина, относятся к канцерогенам группы 1, рассказала нутрициолог, доцент кафедры физической культуры ГУУ Ирина Меркулова.
Кроме того, сладкие газированные напитки и магазинные соки с сахаром могут вызывать хроническое воспаление и ожирение, которые являются мощными драйверами онкологических процессов, подчеркнула Меркулова. К провоцирующим рак продуктам она также отнесла жирные соусы, промышленные приправы и некоторые готовые заправки, пишет «Лента.ру».
По словам нутрициолога, ожирение и малоподвижный образ жизни являются гораздо более мощными факторами риска, чем стакан газировки. Она рекомендовала сосредоточиться на разнообразном рационе с большим количеством цельных продуктов и овощей, а не на демонизации отдельных ингредиентов.
«Картошка фри, несмотря на растительное происхождение, остается фастфудом — не обольщайтесь. Разумный подход и умеренность — ключ к снижению рисков», — добавила Меркулова.