Международный день семей отмечают 15 мая

Международный день семей (англ. International Day of Families), отмечаемый ежегодно 15 мая, провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 47/237 в 1993 году.

Идея учреждения данного праздника возникла еще в 1989 году, когда желая обратить внимание общественности разных стран на проблемы семьи, Генассамблея ООН провозгласила 1994 год Международным годом семьи, а в 1993 году приняла резолюцию об учреждении сегодняшнего праздника.

Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи. А его проведение предоставляет возможность повысить уровень информированности в вопросах, касающихся семей, и углубить знание социально-экономических и демографических процессов, влияющих на положение семей.

По мнению ООН, когда попираются основные права одной семьи — единство всей человеческой семьи, членами которой они являются, находится под угрозой.

Являясь одним из основных институтов общества, первой ступенью социализации человека, семья развивается и видоизменяется вместе с окружающим миром, по-своему реагируя на требования времени, отвечая на общественные потребности и сама формируя их.

Семья, как основной элемент общества, была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа. Во все времена о развитии страны судили по положению семьи в обществе и по отношению к ней государства.

С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина. Семья — источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. Благополучие семьи — вот мерило развития и прогресса страны.

Однако многие семьи сталкиваются с проблемой нестабильности доходов, недостаточной поддержкой в уходе за детьми и неравным доступом к основным услугам. Без надлежащей поддержки семьи с маленькими детьми подвергаются более высокому риску бедности, что оказывает долгосрочное влияние на здоровье, образование и общее благополучие детей. Вызывает беспокойство и тот факт, что в мире растет число бездомных семей. Так, в ряде европейских стран число бездомных семей постоянно составляет свыше 20% от общего числа бездомных, пишет calend.ru.

Во многих странах мира разработаны целые стратегии демографического развития. А в сам этот праздник проводятся различные просветительские, публичные и праздничные мероприятия — концерты; встречи супружеских пар, имеющих большой опыт семейной жизни; благотворительные акции для опекунских семей с детьми и для ребят из многодетных и малообеспеченных семей; тренинги для молодых семей; тематические практикумы и конференции, радио и телепрограммы, газетные публикации и программы, посвященные темам семьи, и другие мероприятия.

Кстати, каждый год для Международного дня семей выбирается определенная тема. Так, в разные годы девизом Дня были: «Содействие социальной интеграции и солидарности поколений», «Обеспечение баланса между трудовой деятельностью и выполнением семейных обязанностей на благо семей и общества в целом», «Решение проблем малоимущих семей и проблем социальной изоляции», «Влияние миграции на семьи во всём мире», «Семьи и инвалиды», «Воздействие ВИЧ и СПИДа на благополучие семьи», «Семьи и старение — возможности и задачи», «Создание семей на основе партнерства», «Мужчины — главные? Гендерное равенство и права детей в современных семьях», «Семья, здоровый образ жизни и устойчивое будущее», «Семья, образование и благосостояние», «Семья и инклюзивное общество», «Семьи и меры по борьбе с изменением климата», «Семья и новые технологии», «Семьи и урбанизация», «Демографические тенденции и семьи», «Благополучие семей и изменение климата», «Семьи, неравенство и благополучие детей» и другие.