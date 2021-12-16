Общество

Еще 170 жителей Псковской области заразились коронавирусом

170 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 16 декабря. За все время пандемии COVID-19 подтвердили 69 225 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instagram.

За сутки от коронавируса избавились 219 пациентов (всего – 60 539). Скончались 1173 человека. В регионе провели 2033 исследования на коронавирус (всего – 694 098).

«Штамм коронавируса омикрон достоверно обнаружили в четырех российских регионах. Берегите себя и соблюдайте все меры противовирусной безопасности!» - добавил губернатор.