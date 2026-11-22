Некоторые российские пенсионеры получат в декабре 2026 года сразу две пенсии — за текущий месяц и досрочно за январь 2027 года. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Обе суммы начисляются за разные расчетные месяцы, поэтому полученные в декабре деньги стоит распределить с учетом расходов в начале января», — сказал он.

По словам депутата, досрочные перечисления коснутся прежде всего граждан, которым пенсия обычно поступает на банковский счет с 1-го по 10-е число месяца. Изменение графика связано с новогодними праздниками, которые продлятся с 31 декабря по 10 января включительно.